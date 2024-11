Avversario abbordabile per l'Ata, proibitivo per il Basilisco

Rinfrancata dal doppio successo conquistato contro il David 2C e il Basilisco, con un parziale di 6 set a 1, la Studio 55 Ata questo pomeriggio torna a giocare al PalaBocchi per ospitare il Foma Pralboino, che fino a questo momento ha conquistato appena un set in tre partite sul campo del Torri. Si tratta di una neopromossa bresciana che, palleggiatrici a parte, affronta il torneo con una squadra molto giovane, dato che le altre atlete sono tutte nate fra il 2004 e il 2008. Il nome più conosciuto è quello della regista Lydia Andreani, che ha militato in B1 belle file del Piadena e dell’Esperia Cremona. L’unico problema dell’Ata in questo periodo è che ha le giocatrici contate.

Il match è in programma oggi alle ore 18 e sarà diretto da Margherita Spagnolli e Roberto Danieli.

L’organico del Foma Pralboino

Molto più solido e ambizioso è l’avversario con il quale se la dovrà vedere il Basilisco Multiservizi, dato che si tratta dell’Idras Torbole Casaglia, formazione bresciana che punta alle zone nobili della classifica dopo il quinto posto dello scorso anno. La squadra allenata da Irene Favero è una delle tre ancora a punteggio pieno, avendo finora perso solo un set (sul campo del Viadana). Il sesttetto si appoggia sulla nuova regista Emma Laperchia (2003), uscita da vivaio del Vero Volley e sulla nuova opposta Sara Frigerio, ex Piadena e Ostiano in B1, alle schiacciatrici Alessia Andreis e Aurora Marchesini (confermate), alle centrali Renée Campi e Flavia Canevali (confermate) e al libero Marina Caldara (nuova). Avversari a parte i più importanti problemi in questa fase della stagione il Basilisco li ha in casa, in primis perché deve ancora trovare una continuità di rendimento che le consenta di affrontare un campionato nazionale ed in secondo luogo perché dovrà rinunciare per almeno un mese alla schiacciatrice Eleonora Cataldi, che sabato scorso si è procurata uno stiramento. Una bella tegola in parte compensata dal rientro di Paola Bandera al centro della rete.

Il match è in programma stasera alle 20.30 a Castenedolo e sarà diretto da Michele Buonaccino e Federico Bettini.

L’organico dell’Idras Torbole Casaglia