Il prossimo avversario dei trentini sarà lo Sporting Lisboa

La qualificazione agli ottavi di finale di 2025 CEV Cup, staccata questa sera alla ilT quotidiano Arena, ha consentito a Trentino Volley di entrare a far parte delle migliori venti squadre della competizione. Il prossimo step da superare per compiere un ulteriore passo avanti verso i Play Off sarà contro una formazione proveniente dal Portogallo, una delle poche nazioni europee contro cui il club gialloblù non aveva collezionato nemmeno un precedente in ventiquattro anni di storia.

Nel terzo atto del tabellone finale (che propone sino alla finale solo doppie sfide di andata e ritorno ad eliminazione diretta) la Trentino Itas affronterà infatti lo Sport Lisboa e Benfica, che ha conquistato al pari dei gialloblù la qualificazione già martedì sera, estromettendo dalla competizione gli sloveni del Calcit Kamnik. Il match d’andata si giocherà nella capitale lusitana fra il 3 ed il 5 dicembre, quello di ritorno in Italia fra il 17 e 19 dicembre 2024. Per la definizione della data e dell’orario definitivi di gioco bisognerà attendere la conferma dalle singole Società, in accordo con le rispettive federazioni nazionali e la CEV.

Come accaduto nei sedicesimi, supererà il turno la squadra che nell’arco del doppio confronto avrà ottenuto il maggior numero di punti nella classifica stilata in base alle due gare giocate in cui vengono assegnati – come per il campionato di SuperLega - 3 punti per la vittoria per 3-0 e 3-1, 2 per la vittoria per 3-2 e 1 per la sconfitta per 2-3. Il golden set (parziale di spareggio da disputare sino al 15 al termine della seconda gara) si giocherà solo in caso di parità di punti.

L’identikit dello Sport Lisboa e Benfica

Formazione che fa riferimento diretto alla Polisportiva Benfica, che comprende anche la gloriosa squadra di calcio e molti altri rami come pallamano, basket, volley femminile e hockey.

Da cinque anni è leader incontrastata della Primeira Divisão, il campionato nazionale portoghese, che complessivamente ha vinto dodici volte; per questo motivo ha sostenuto a settembre il primo turno preliminare per disputare per la settima volta la Champions League (giocata anche nella passata stagione, dove si è fermata alla fase a gironi sfidando anche Piacenza), dove però è stata eliminata dal Las Palmas al golden set. Il miglior risultato europeo della sua storia è il secondo posto assoluto in 2015 CEV Cup, ottenuto perdendo la Finale contro Novi Sad.

La rosa a disposizione dell’allenatore Marcel Matz, può contare su qualche nome già noto agli appassionati di pallavolo, come quello dell’opposto brasiliano Banderò (in passato in Italia con la maglia di Vibo Valentia, Corigliano e Civita Castellana) e del centrale austriaco Wohlfahrtstätter (ex Vienna), che gioca in diagonale al canadese Eshenko. Il regista è il portoghese Da Silvia Violas (unico giocatore lusitano del sestetto assieme al libero Casas), mentre in posto 4 trovano posto il cubano Nivaldo Nadhir ed il brasiliano Ryuma Oto Aleixo. Nel roster c’è spazio anche per un opposto polacco (Godlewski) e per altri due brasiliani: lo schiacciatore Ventura Machado e il posto 3 Hoffmand da Cunda. Nel massimo campionato portoghese attualmente è al secondo posto in classifica, in ritardo di appena un punto dalla capolista Sporting (sette vittorie in otto partite).