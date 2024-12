Domenica a Sanbapolis la sfida fra le regine del girone B

Ventisette punti per la capolista Futura Giovani Busto Arsizio, ventisei per l’inseguitrice Itas Trentino. Numeri alla mano la sfida in programma domenica 22 dicembre in un Sanbàpolis vicinissimo al primo sold out stagionale sarà il match di cartello della terza giornata di ritorno di Regular Season, una gara in cui le gialloblù proveranno a replicare la vittoria ottenuta all’andata per operare il contro sorpasso ai danni delle lombarde e riprendersi il primato in classifica.

Entrambe le squadre giungeranno a questa sfida in salute e con il morale alto, grazie alla qualificazione ottenuta mercoledì sera per le semifinali di Coppa Italia di A2 e alle rispettive strisce positive in campionato, con Trento forte dei suoi dieci successi ottenuti nelle undici gare fin qui disputate e Busto Arsizio che non perde da due mesi esatti, quando al PalaBorsani fu proprio l’Itas Trentino ad infliggere un ko a Zanette e compagne. Il fischio d’inizio del match, valido per la terza giornata di ritorno di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv.

Con l’incontro di domenica pomeriggio con la Futura Giovani si chiuderà una settimana particolarmente intensa e dispendiosa tra campionato e Coppa Italia. Dopo l’affermazione di mercoledì su Brescia, l’Itas Trentino è ritornata in palestra venerdì per preparare lo scontro al vertice con Busto Arsizio, con coach Mazzanti che potrà disporre di tutte e quattordici le giocatrici della rosa gialloblù.

«Ora entreremo nella parte più bella della stagione e dopo aver ottenuto la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia il calendario ci propone uno scontro diretto molto importante. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Davide Mazzanti - Busto Arsizio ha perso l’ultima partita proprio contro di noi ed ora è prima in classifica. Il suo cambio-palla è mutato molto e la vittoria domenica andrà a chi saprà interpretare e giocare meglio questa fase di gioco. Abbiamo una grande voglia di confrontarci con loro per arricchire di consapevolezza il nostro percorso».

Le avversarie

La Futura Giovani Busto Arsizio è una realtà pallavolistica molto giovane, fondata nel 2017 ma capace nell’arco di due sole stagioni di conquistare la promozione dapprima in B1 e successivamente in A2, campionato che affronta quest’anno per la sesta volta consecutiva. Lo scorso anno le biancorosse sono giunte ad un passo dalla promozione nella massima serie, inchinandosi nella finale dei Playoff Promozione alla Cda Talmassons. In estate, confermato il tecnico Alessandro Beltrami (che in azzurro ha lavorato al fianco di Mazzanti), sono giunte alla corte della Futura Giovani ben dieci nuove atlete: tra queste spiccano i nomi del libero Cecchetto (da Bergamo A1), della centrale Kone (da Chieri A1) e della schiacciatrice americana Enneking (da Neapolis). Le conferme più significative riguardano la diagonale principale formata dalla regista Monza e dall’opposta Zanette, al momento la migliore realizzatrice della squadra con 209 palloni a terra, seguita da Enneking con 162 punti.