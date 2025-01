L'Itas Trentino riparte in casa dalla cenerentola Altino

Il 2025 dell’Itas Trentino si aprirà domenica 5 gennaio con la trasferta sul campo della Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Dopo aver ritrovato la vittoria espugnando nell’ennesimo tie break stagionale il parquet di Altafratte nell’ultima uscita del 2024, le gialloblù cercheranno di fare bottino pieno nella trasferta abruzzese, che vedrà Prandi e compagne sfidare una formazione che finora ha conquistato solamente due punti, ma che nella sfida d’andata riuscì a strappare un set a Trento costringendo agli straordinari il sestetto di Mazzanti, poi vittorioso in quattro parziali. Il fischio d’inizio del match, valido per la quinta giornata di ritorno di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 16 (match anticipato di un’ora rispetto al tradizionale orario), con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv.

Dopo due giorni di stop in concomitanza con il Capodanno, la squadra è tornata in palestra giovedì per preparare la delicata trasferta di Vasto, un match che aprirà una settimana particolarmente importante e densa di appuntamenti ufficiali per il club gialloblù, che mercoledì 8 gennaio tornerà in campo per ospitare al Sanbapolis Offanengo nella gara secca valida per le semifinali di Coppa Italia di Serie A2.

«Nella prima uscita del 2025 andremo ad affrontare una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato nella partita giocata a Trento a novembre. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Davide Mazzanti - Stiamo studiando e adattando la nostra tattica di gara rispetto a quello che avevamo preparato all’andata. Per noi sarà importante approcciare al meglio la partita per continuare il nostro percorso e giungere nel migliore dei modi alla semifinale di Coppa Italia».

Le avversarie

L'Altino Volley nasce nel 2003 e scala rapidamente le categorie regionali, giungendo in B2 nel 2013. Nell’annata 2015/2016, grazie alla vittoria della Regular Season, approda in B1, categoria in cui rimane per quattro stagioni, prima di conquistare il pass per la Serie A2 nel 2020/2021 grazie alla vittoria dei Playoff. La società abruzzese rimane nella seconda serie nazionale per una sola stagione retrocedendo in B1, ma nel maggio del 2024 si guadagna nuovamente sul campo il pass per l’A2, superando nell’ultima gara dei Playoff di B1 Jesi. In estate l’organico è stato ricostruito praticamente da zero con l’arrivo di dodici nuove atlete. A dicembre, a rinforzare la rosa, è giunta in Abruzzo l’opposta croata Marijeta Maricevic, già protagonista nelle ultime gare disputate dalla Tenaglia (non fanno più parte del roster, invece, l’opposta Sangoi e la laterale Bovolo). Pochi giorni fa la società ha comunicato la separazione con il tecnico Giandomenico, affidando la squadra al vice Matteo Dell’Anna.