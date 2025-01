Mario Martinez: «Giochiamo bene alcuni set, ma non basta»

La sconfitta rimediata sabato scorso contro il Club Italia non ha aperto nel migliore dei modi il nuovo anno dell'Argentario, che sta faticando a reggere il ritmo che impone la B1, come peraltro messo in preventivo ad inizio stagione. Gli sprazzi di buon gioco, che fruttano numerosi set, non mancano, il difficile per la Trentino Energie è esprimersi a quel livello con continuità, come ci ha spiegato l'allenatore Mario Martinez dopo la sconfitta casalinga contro le azzurrine.



