Nei quarti di finale lo Chaumont, che arriva dalla Champions

La qualificazione ai quarti di finale di 2025 CEV Cup, staccata questa sera alla ilT quotidiano Arena, ha consentito a Trentino Volley di entrare nel lotto delle migliori otto squadre della competizione. Il prossimo step da superare per compiere un ulteriore passo avanti verso la fase finale del tabellone vedrà come avversaria una formazione francese.

Nel quinto doppio atto della competizione (che propone sino alla finale sempre e solo sfide di andata e ritorno ad eliminazione diretta) la Trentino Itas affronterà infatti lo Chaumont Vb 52, che mercoledì sera ha terminato la sua terza esperienza assoluta in Champions League, classificandosi al terzo posto della Pool E della fase a gironi.

Il match d’andata si giocherà in Francia fra l’11 ed il 13 febbraio, quello di ritorno a Trento fra il 25 e 27 febbraio. Per la definizione della data e dell’orario ufficiali di gioco bisognerà attendere la conferma dalle singole società, in accordo con le rispettive federazioni nazionali e la CEV.

La società che rappresenta la città del Nord Est francese di 24.000 abitanti, capoluogo del dipartimento dell'Alta Marna, è stata fondata nel 1963, ma è salita alla ribalta nazionale solo nella stagione 2011/12, quando, vincendo i Play Off, fu promossa nel massimo campionato transalpino. Ha iniziato a disputare le competizioni internazionali dalla stagione 2013/14, partecipando complessivamente a tre edizioni della Champions League (2018, 2019 e 2025, appena terminata con il terzo posto nella Pool E vinta dallo Jastrzebski), tre di Challenge Cup e sei di CEV Cup, compresa quella in corso. Nel suo palmares trovano posto un titolo nazionale, vinto nel 2017 grazie al 3-0 nella gara unica di finale sul Tolosa, due Supercoppe francesi (2017 e 2021) e una Coppa di Francia (2022); sempre nel 2017 ha anche sfiorato l’affermazione in campo europeo, giungendo ad un passo dalla vittoria della Challenge Cup, persa in finale con il Novy Urengoy. Nella scorsa stagione si è fermata alle semifinali dei Play Off del campionato transalpino, in cui attualmente occupa il terzo posto in classifica dopo diciassette giornate, con 36 punti e dodici vittorie.

Grande protagonista della scalata ai vertici del volley francese del club rossonero è stato l’allenatore italiano Silvano Prandi, già sulla panchina di Trento fra il 2003 ed il 2005 per 61 partite ufficiali, che guida la squadra dal 2015. Nelle precedenti stagioni sono stati tanti i giocatori di rango sotto la sua direzione allo Chaumont: Boyer, Louati, Herrera Jaime, Averill e Lanza i più noti. La rosa attuale conta su giovani promesse nazionali come lo schiacciatore Henno (figlio di Hubert, ex libero di Roma, Cuneo e Macerata) e l’opposto Toledo, ma anche su giocatori stranieri come gli statunitensi Holdaway (centrale), Pasteur (schiacciatore) e Worsley (palleggiatore), il finlandese Sukihkonen ed il tedesco Maase (ex Friedrichshafen).

Con Trentino Volley vanta due precedenti ufficiali, relativi alla stagione 2017/18, quando i due club si affrontarono negli ottavi di finale dell’edizione 2018 di Champions League: passò il turno Trento, dopo aver perso la gara d’andata giocata a Reims al tie break il 14 marzo 2018 e vinto il ritorno in casa per 3-0 sei giorni dopo.

Sestetto tipo: Worsley (p), Toledo (o), Pasteur-Suihkonen (s), Holdaway-Maase (c), Durand (l).

Il cammino nella Pool E della Champions League:

Svg Lüneburg-Chaumont Vb 52 3-2 (17-25, 23-25, 26-24, 25-19, 15-13)

Chaumont Vb 52-Jastrzebski Wegiel 0-3 (23-25, 18-25, 20-25)

Levski Sofia-Chaumont Vb 52 3-2 (22-25, 21-25, 26-24, 25-19, 15-12)

Jastrzebski Wegiel-Chaumont Vb 52 3-1 (25-20, 24-26, 25-23, 32-30)

Chaumont Vb 52-Svg Lüneburg 3-0 (25-21, 25-17, 25-22)

Chaumont Vb 52-Levski Sofia 3-0 (27-25, 25-17, 26-24)