Il C9 ad Arzignano, l’abbordabile Olympia per il Marzola

Giornata dai due volti quella in arrivo sabato. A un Marzola che alle 20 ospita a Gabbiolo il non irresistibile Olympia e cerca i tre punti per rimanere al terzo posto, si contrappone una nuova trasferta proibitiva per il C9 Arco Riva in casa dell’Arzignano.

L’Olympia Padova si trova in nona posizione, sei punti sopra la linea salvezza che sono un buon margine ma non consentono sonni troppo tranquilli. A un discreto avvio di campionato è seguita una costante discesa verso le zone basse della classifica, che il 20 di febbraio (dopo lo 0-3 di Arzignano) ha portato alle dimissioni dell'allenatore Davide Cavinato. La formazione patavina non vince una partita fuori casa dallo 12 novembre scorso (2-3 nel “derby” col Team Volley) ed è sicuramente alla portata del Marzola. Dal canto loro Tuller e compagne hanno bisogno dei tre punti per rimanere a contatto col Bassano, che domenica ospiterà il Vicenza in un match che appare tutto sbilanciato a favore delle giallorosse. L’unico pericolo per le poere è quello di rilassarsi dopo quattro partite di seguito molto impegnative e dare per scontata la vittoria.

Una posizione sopra l’Olympia troviamo invece l’Arzignano, avversario del C9. I punti delle vicentine sono però 29 e le 12 lunghezze che le separano dalla zona rossa della classifica sono divario più che rassicurante e il tecnico di casa può già pensare di dedicarsi alla crescita tecnica delle sue ragazze più giovani senza badare troppo alla posizione finale. Reduce da due vittorie in fila e con la salvezza sicura anche se non matematica, l’Arzignano darà probabilmente spazio a chi ha giocato meno. La crescita di un gruppo giovanissimo è da inizio anno il mantra di Marco Angelini, coach del C9, che cercherà di insinuare qualche dubbio nelle padrone di casa anche per vendicare il parziale di 6-25, il peggiore di tutta la stagione, con cui si era conclusa sullo 0-3 la gara d’andata.

Marzola - Recuperata Martina Bogatec, out sabato scorso contro l’Ata per un attacco influenzale, il Marzola sarà al completo. Probabile formazione: Bogatec (O), Depaoli (S), Pedrotti (S), Brugnara (C), Fontanari (C), Tuller (P), Cagol (L).

C9 Arco Riva - Nessun problema di organico nemmeno in casa C9 e tutto fa pensare che, almeno all’inizio, si riveda lo stesso sestetto di sabato scorso. Probabile starting six: Bortolotti (O), Riccadonna (S), Celva (S), Bombardelli (C), Vecchi (C), Righi (P), Belloli (L).