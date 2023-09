Nel reparto centrale, e non solo, l'Ata Trento è stata letteralmente rivoluzionata nel corso dell'estate. Dal Marzola sono arrivati due pezzi da novanta come Martina Bogatec e Jessica Brugnara, dal Volano la giovane Caterina Miori, che in Vallagarina si è misurata con una categoria importante come la B1. Se è scesa in B2 lo ha fatto, oltre che per motivi logistici, per vincere. La nostra intervista.