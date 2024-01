Alessandro Bristot: «L'obiettivo è continuare a crescere»

La vittoria per 3-1 nel derby giocato al PalaClarina sabato scorso, anche se non permetterà all'UniTrento Volley di chiudere il girone ascendente in prima posizione, lo ha comunque rilanciato nelle zone alte della classifica, dove dovrà rimanere fino alla fine del torneo. A commentare la sfida e tracciare un bilancio dell'andata abbiamo chiamato lo schiacciatore Alessandro Bristot, uno dei pezzi più pregiati dell'organico allenato da Francesco Conci.



