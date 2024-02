Per l'Itas Trentino c'è la trasferta più lunga del campionato

Si gioca nell’imminente weekend il diciottesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca, il settimo del girone di ritorno. L’Itas Trentino maschile sarà impegnata in trasferta, facendo visita alla Farmitalia Catania in uno dei due anticipi programmati per sabato. Al PalaCatania il fischio d’inizio previsto per le ore 18.30. Diretta su RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

Il club campione d’Italia affronta la trasferta di campionato più lunga della sua ultraventennale storia, tornando in Sicilia a distanza di oltre ventitré anni dall’ultimo e unico precedente alla ricerca dei tre punti in palio per confermare il proprio promettente margine di vantaggio (sei lunghezze) in classifica sulla prima inseguitrice Perugia. Non avendo sostenuto impegni infrasettimanali, la squadra ha potuto lavorare con grande meticolosità per preparare l’appuntamento, mettendo a punto la condizione fisica e tecnica di ognuno dei quattordici elementi della rosa.

«La trasferta di Catania apre di fatto un periodo molto intenso del nostro mese di febbraio, che ci vedrà impegnati in campionato ed in Champions League ogni tre giorni. – spiega l’allenatore Fabio Soli alla viglia dell’impegno in Sicilia - È quindi importante iniziare col piede giusto questo tour de force e per farlo sarà necessario mettere la giusta carica agonistica e la massima attenzione per questo appuntamento. Nonostante la posizione di classifica, la Farmitalia è una squadra, che, soprattutto nelle ultime partite casalinghe, ha seriamente impegnato compagini importanti come Civitanova e Piacenza; chiaro segnale del fatto che per la partita di sabato ci aspetterà una formazione che crede fortemente nella salvezza. Approcciare bene al match e garantire continuità al nostro essere aggressivi nel gioco sarà la chiave del match».

Gli avversari

Quella di sabato sarà la terzultima partita casalinga della Farmitalia Catania nella sua regular season d’esordio in SuperLega Credem Banca. Proprio di fronte al pubblico amico la Società etnea, che nella scorsa estate aveva acquisito i diritti della neopromossa Vibo Valentia, ha mostrato costantemente la sua versione migliore, rendendo la vita difficile a qualsiasi avversario. Nelle precedenti otto partite interne, infatti, ha sempre vinto almeno un set se si esclude lo 0-3 patito con Perugia lo scorso 30 dicembre. L’ultimo posto in classifica con cinque punti totali e solo una vittoria in diciassette incontri disputati trova quindi più giustificazioni con il rendimento in trasferta che sino ad ora non ha regalato alcun tipo di soddisfazione e la conquista di appena quattro set (a Padova, Taranto, Cisterna e Verona). La formazione affidata ora alle mani di Giuseppe Bua (fino a dicembre secondo del brasiliano Douglas Silva) può contare su alcune individualità di assoluto livello: l’opposto austriaco Buchegger è il secondo bomber del torneo con 327 punti personali e con il regista Orduna (con lui a Vibo nella precedente stagione) vanta un’intesa rodatissima; il libero Cavaccini è l’ottavo ricevitore per media ponderata mentre il centrale serbo Masulovic figura fra i primi venti muratori con 22 punti personali. Rispetto alla gara del girone d’andata il roster siciliano può contare su una pedina in più in posto 4: l’ex martello di Modena, Piacenza e Civitanova Jacopo Massari, che figura costantemente fra i titolari in diagonale a Randazzo ed è andato in doppia cifra in termini di punti in cinque delle ultime sette partite.