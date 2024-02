L'UniTrento ricomincia con un rapido 3-0 al Cordenons

La fase discendente del girone C della regular season del campionato di Serie B inizia con una convincente vittoria per l’UniTrento Volley. Sabato sera alla palestra Sanbapolis di Trento la formazione Juniores gialloblù ha infatti superato in appena tre set il Piera Martellozzo Cordenons, confermandosi in testa alla classifica assieme a Monselice (passato sul campo del Montecchio).

Al cospetto di una squadra come quella gialloblù, molto efficace e precisa in tutti i fondamentali ed in serata di grazia in particolar modo in attacco (57%), i friulani poco hanno potuto, trovandosi ad inseguire i padroni di casa sin dalle prime battute di ogni set. La costanza a rete dell’intero trio di palla alta proposto in questa occasione dall’allenatore Conci (Brignach 12 punti, Fedrici 11, Ceolin 10 – tutti con percentuali di assoluto livello) e il ridotto numero di errori commessi (diciannove in tre set fra schiacciate e battute) hanno di fatto poi impedito agli ospiti di trovare concrete possibilità di rimonta, offrendo invece allo staff trentino l’opportunità di misurare la competitività in campo anche del centrale Frassanella e del palleggiatori Spagnolli (entrambi titolari nel terzo set).

«Abbiamo disputato una buona partita, ruotando anche qualche effettivo in più rispetto al solito. – ha spiegato al termine della stessa l’allenatore dell’UniTrento Volley Francesco Conci - Siamo riusciti a contenere il numero degli errori, mostrando una buona efficienza in tutti i fondamentali; solo a muro inizialmente abbiamo faticato a prendere le misure ai loro attaccanti. Durante ognuno dei tre set abbiamo accusato un piccolo calo, ma siamo comunque stati sempre in controllo della situazione. Era importante iniziare bene il girone di ritorno per avvicinarsi con maggiore serenità a due partite importanti come quelle che ci attendono con Treviso e Massanzago».

Il tabellino completo