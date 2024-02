Itas ai playoff con Modena, è bagarre per quattro posti su otto

Ad una giornata dal termine della regular season un solo abbinamento nel tabellone dei playoff è già definito ed è quello che riguarda l’Itas Trentino. La squadra di Soli è infatti già certa del primo posto finale, così come Modena, che dopo il successo di ieri contro Catania vanta 4 punti di vantaggio su Cisterna, ma è anche a -9 dalla settima e quindi non potrà più schiodarsi dall’ottava piazza. Sarà quindi il derby dell’A22 il primo quarto di finale, al via il 6 marzo alla ilT Quotidiano Arena, come era già accaduto nel 2003, nel 2006, nel 2008 e nel 2014, dieci anni fa.

L’altra posizione già acquisita è la seconda di Perugia, a -5 da Trento, ma anche a +10 da Piacenza. Quasi certo, ma non ancora matematicamente, è anche il terzo posto finale della squadra di Anastasi, alla quale sarà sufficiente strappare un punto domenica prossima contro Modena, per blindarlo. Dietro a queste tre formazioni è bagarre per le quattro posizioni dalla quarta alla settima, dato che Civitanova, Verona, Monza e Milano sono racchiuse in appena due punti: 37 la prima, 36 le altre tre. L’ultima giornata Milano affronterà in casa Perugia, che come abbiamo visto non ha più nulla da chiedere alla regular season, mentre Monza ospiterà Cisterna, salva da tempo ma completamente tagliata fuori dalla lotta per l’ottavo posto. La sfida tutta da godere è quella in programma a Verona, dove salirà Civitanova, che in caso di sconfitta potrebbe addirittura sprofondare al settimo posto. Le posizioni che l’Itas Trentino tiene maggiormente d’occhio sono ovviamente la quarta e la quinta, dalla quale emergerà il team che incrocerà la vincente di Trento - Modena, una, appunto fra Civitanova, Verona, Monza e Milano. L’altra potenziale semifinale è Perugia - Piacenza.

Va poi considerato che Itas, Civitanova e Piacenza potrebbero incontrarsi in parallelo anche in Champions League, dato che tutte e tre sono ad un passo dalla semifinale. Un groviglio di partite ad alta quota in rapida successione che fa venire i brividi.