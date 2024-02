Civitanova, Jastrzebski e Ziraat Ankara già in semifinale

Al tavolo ora manca solo la Trentino Itas, che scenderà in campo questa sera e alla quale basta conquistare due set. I nomi delle altre tre semifinaliste della Champions League sono stati definiti ieri sera e si tratta di Lube Civitanova, nella parte di tabellone dei gialloblù, di Jastrzebski Wegiel e Ziraat Bank Ankara.

La squadra allenata da Gianlorenzo Blengini ha ribadito la propria superiorità sull’Halkbank Ankara di Nimir e Ngapeth, che aveva già battuto a domicilio per 1-3, imponendosi in casa per 3-1 sfruttando al meglio un assetto con cinque stranieri (De Cecco, Lagumdzija, Nikolov, Yant e Chinenyeze, che in Italia non può utilizzare. Il confronto è di fatto terminato sul 2-1 per i cucinieri, dato che a quel punto la qualificazione era cosa fatta.

Peggio è andata a Piacenza, che dopo aver vinto al tie break la sfida di andata contro i polacchi dello Jastrzebski Wegiel ci ha rimesso le penne in casa loro e in maniera abbastanza netta. Un 3-0 che decreta la prima eliminazione di una delle tre squadre italiane in questa edizione della Champions League ed esclude a priori una finale tutta tricolore. Ad affrontare Toniutti e compagni in semifinale sarà l’unica squadra turca rimasta in corsa, ovvero lo Ziraat Bank Ankara, che ha incredibilmente perso per 0-3 la sfida interna contro gli spagnoli del Las Palmas, battuti all’andata per 1-3, ma si è salvato al golden set (15-7).

I tabellini delle italiane

CUCINE LUBE CIVITANOVA – HALKBANK ANKARA 3-1 (25-23, 20-25, 25-15, 25-23)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 3, Thelle 5, Motzo, Bisotto, Balaso (L), Lagumdzija 15, Nikolov 17, Diamantini 5, De Cecco, Anzani 4, Bottolo 2, Larizza 3, Yant 18. Non entrati: Cremoni. All. Blengini.

HALKBANK ANKARA: Perrin 10, Ivgen, Matic 5, Lagumdzija 1 Done (L), Ngapeth 17, Unver, Ma’a 1, Abdel-Aziz 13, Ulu 3, Tayaz 10, Coskun, Blankenau. Non entrati, Uzunkol. All. Kovac.

ARBITRI: Cambré, Strandson.

NOTE: durata set: 30’, 27’, 22’, 28’; tot: 107’. Cucine Lube Civitanova: Battute sbagliate 19, Vincenti 3. Halkbank Ankara: Battute sbagliate 21, Vincenti 2.

JASTRZEBSKI WEGIEL – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3- 0 (25-22, 26-24, 25-21)

JASTRZEBSKI WEGIEL: Skruders, Popiwczak (L), Toniutti 1, Patry 15, Sclater 1, Gladyr 3, Fornal 14, Szymura 7, Huber 9. Non entrati Jurczyk, Markiewicz, Sedlacek, Mbaye, Jozwik. All. Mendez.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Recine 3, Gironi, Alonso Arce 2, Brizard 5, Santos De Souza 8, Leal Hidalgo 7, Scanferla (L), Simon Aties 6, Andringa, Romanò 13, Caneschi 3. Non entrati Hoffer, Ricci, Dias. All. Anastasi.

ARBTRI: Boulanger, Mokry

NOTE: durata set: 26’, 29’, 26’; tot: 81. Jastrzebski Wegiel: Battute Sbagliate 13, Vincenti 7. Gas Sales Bluenergy Piacenza: Battute Sbagliate 18, Vincenti 6.