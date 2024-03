Sbertoli sotto i ferri, Itas a caccia di un regista straniero?

Non c'erano dubbi che questo sarebbe stato l'esito dei controlli, ma gli esami eseguiti nella serata di giovedì e gli ulteriori accertamenti effettuati nelle ultime ore dallo staff medico hanno confermato che nel corso del match con Berlino il regista della Trentino Itas Riccardo Sbertoli ha riportato la frattura scomposta della falange prossimale del quinto dito della mano sinistra. Per tale motivo dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico, che verrà effettuato nei primi giorni della prossima settimana. Da valutare i tempi di recupero.

Ora si tratta di capire se il club ricorrerà al mercato per tamponare l'emergenza, che rimane aperto ancora per qualche giorno, oppure si affiderà in toto ad Alessandro Acquarone, promuovendo Francesco Bernardis come vice. L'abbondanza di atleti italiani presenti nell'organico lascia ampio spazio per inserire nel settetto un regista straniero senza dover alterare la composizione della squadra, ma i tempi per l'operazione sono strettissimi e il gioco varrebbe la candela solo se si trattasse di un top player. Non è possibile tesserare giocatori che hanno militato nei tornei italiani.