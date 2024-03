Stasera la prima semifinale di Champions, Lube in via Fersina

Tempo di semifinali per la CEV Champions League. Dopo la Main Phase e i quarti di finale, la massima competizione continentale per club propone l’ultimo doppio turno che porta alla finale del 4/5 maggio (sede ancora da definire). Per la Trentino Itas arriva nuovamente il momento del derby italiano con la Cucine Lube Civitanova: il match d’andata si giocherà stasera alla ilT quotidiano Arena di Trento. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30, diretta su Radio Dolomiti e DAZN.

Conquistato domenica pomeriggio a Modena il 2-0 nei quarti di finale dei Play Off Scudetto, la formazione Campione d’Italia torna a dedicarsi alla sua avventura europea, preparandosi a giocare (a distanza di due anni) una semifinale di Champions League, guarda caso proprio contro una formazione italiana come le era già successo le ultime due volte (in quel caso contro Perugia).

«Essere arrivati sino a questo punto della manifestazione ci rende orgogliosi, perché era uno dei nostri obiettivi. Ora abbiamo l’intenzione di fare tutto il possibile per passare il turno. – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli - La squadra c’è e ha dimostrato di avere una connotazione ben precisa anche con Acquarone in cabina di regia. Di fronte ci troveremo una versione di Civitanova ancora più forte rispetto a quella che solitamente si vede in campionato, perché non dovrà limitare l’utilizzo dei giocatori stranieri nel proprio sestetto. Sappiamo che ci attende un compito particolarmente difficile, anche perché giocheremo la gara di ritorno in trasferta, ma adesso guardiamo solo alla prima partita con l’obiettivo di mettere in campo quanto di meglio possiamo esprimere attualmente».

La Trentino Itas arriva all’appuntamento avendo vinto sette delle otto partite giocate nella competizione (unico ko al tie break con Resovia il 17 gennaio in casa). Il tecnico trentino dovrà fare a meno solo del regista titolare Sbertoli e mettere a referto al suo posto il francese Garcia, tesserato la scorsa settimana anche per questa manifestazione. Fra i quattordici giocatori a disposizione Nelli, D’Heer, Michieletto, Cavuto, Lavia, Rychlicki e Podrascanin hanno già disputato precedentemente una semifinale della competizione; gli altri sette sono tutti debuttanti a questi livelli.

Quella che si apre mercoledì è l’ottava semifinale di Champions League della storia di Trentino Volley. Da quando, ovvero dal 2021, il penultimo atto del torneo si articola su un doppio confronto (andata in casa, ritorno in trasferta) e non più su una partita singola da giocare in campo neutro durante una Final Four (come accaduto nelle prime cinque semifinali gialloblù), Trentino Volley ha sempre incrociato a questo punto del tabellone una squadra italiana. La sfida con Civitanova arriva infatti dopo le semifinali 2021 e 2022 giocate contro Perugia. Il club di via Trener ha, fra l’altro, un particolare feeling con la semifinale della manifestazione, essendo riuscita a passare il turno e quindi a qualificarsi per la finale in sei delle precedenti sette circostanze.

Gli avversari

La Cucine Lube Civitanova ritrova posto nelle semifinali della massima competizione continentale a distanza di cinque anni dall’ultima volta, quando superò il turno e poi vinse il trofeo (il secondo della sua storia) grazie al successo in Finale a Berlino contro Kazan. Per il Club marchigiano si tratta dell’ottava semifinale assoluta, in cui solo in tre circostanze ha poi staccato la qualificazione all’ultimo atto e arriva nel mezzo della serie dei quarti di finale dei Play Off Scudetto che la vede sotto per 0-2 con il Vero Volley Monza. La doppia sconfitta per 1-3 contro i brianzoli ha messo spalle al muro la squadra di Blengini, costretta a vincere gara 3 di domenica per non uscire dalla corsa allo Scudetto. Prima di quella partita ci sarà però la trasferta a Trento, match in cui potrà utilizzare tutte le proprie bocche da fuoco senza alcun tipo di limitazione nel numero di stranieri da schierare contemporaneamente in campo (cosa che invece accade nel campionato italiano). Il tecnico dei biancorossi verosimilmente punterà quindi sul trio di palla alta Lagumdzija (già 134 punti nella competizione), Nikolov e Yant (grandi protagonisti del doppio successo nei quarti contro l’Halkbank Ankara), potendo utilizzare allo stesso tempo anche il centrale francese Chinenyeze.