Ecco gara 3 contro Modena, ultima chiamata per i canarini

Questo pomeriggio (domenica) alla ilT quotidiano Arena di Trento si gioca gara 3 di quarti di finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2024 maschili. Dopo la parentesi infrasettimanale dedicata alla Champions League, l’Itas Trentino si ripresenterà di fronte al proprio pubblico per provare a chiudere il conto nel primo di tre match ball a disposizione con la Valsa Group Modena, essendo avanti 2-0 nella serie che si articola su cinque confronti. Fischio d’inizio previsto per le ore 17: diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

Sette giorni dopo la preziosa ed importantissima vittoria in gara 2 al PalaPanini, i Campioni d’Italia sfidano nuovamente Modena, andando alla ricerca di un risultato che potrebbe garantire l’accesso alla sedicesima semifinale della storia di Trentino Volley.

«Le prime due sfide hanno presentato andamenti e scenari molto differenti fra di loro anche solo guardando ai singoli set giocati, – sottolinea l’allenatore Fabio Soli presentando l’appuntamento - motivo per cui possiamo ipotizzare che anche questa gara 3 sia in grado di riservare ancora qualcosa di diverso. Essere avanti 2-0 contro una squadra in costante crescita come Modena è sicuramente un merito, ma nessuno si illude che sia già stato compiuto il passo decisivo per passare il turno. Ci serve un’altra vittoria ed è quello di cui andremo alla ricerca con l’umiltà e la voglia di lottare che abbiamo già mostrato nelle precedenti due sfide, provando a migliorare la nostra prestazione sotto l’aspetto della continuità, specialmente in quei fondamentali dove abbiamo ancora la possibilità di crescere».

Il tecnico trentino dovrà fare a meno solo del regista titolare Riccardo Sbertoli e completerà la preparazione all’incontro con gli allenamenti di questo pomeriggio e di domenica mattina alla ilT quotidiano Arena. In questa occasione Gabriele Nelli potrebbe staccare il duecentesimo gettone di presenza in sette stagioni vissute in prima squadra a Trento; è il giocatore dell’attuale rosa che ne conta di più, davanti a Michieletto (187) e Podrascanin (175). Gara 3 sarà la trentasettesima partita della stagione gialloblù, la diciannovesima partita casalinga.

Gli avversari

La Valsa Group Modena torna a Trento a undici giorni di distanza da gara 1 con la stretta necessità di vincere per tenere aperta la serie dei quarti di finale ed evitare la seconda eliminazione consecutiva ai quarti di finale. Per centrare l’accesso alla semifinale Play Off (traguardo raggiunto già ventotto volte in passato) la squadra di Alberto Giuliani, che in settimana ha rinnovato il contratto per altre due stagioni, si affiderà ancora una volta alla verve in attacco di Davyskiba (41 punti nelle prime due gare, attuale miglior marcatore della serie), alla classe ed esperienza di Juantorena, Stankovic e Bruno (che conoscono benissimo il clima dei Play Off), ma anche alla voglia di affermarsi dei giovani Sanguinetti, Gollini e Rinaldi, talenti cresciuti in casa e tutti titolari.

La serie

Itas Trentino avanti 2-0 sulla Valsa Group Modena nella serie di Quarti di finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2024 che si gioca al meglio delle cinque partite, in virtù del 3-0 maturato in gara 1 alla ilT quotidiano Arena (parziali di 25-23, 25-18, 25-18) il 6 marzo e del 3-2 esterno ottenuto quattro giorni dopo (parziali di 25-22, 26-28, 15-25, 25-19, 15-13). Solo in caso di vittoria degli emiliani nella sfida di domenica, le due squadre torneranno al PalaPanini per gara 4, che si disputerà domenica 24 alle ore 18 (orario da confermare). Gara 5, qualora ve ne fosse necessità, è invece prevista per mercoledì 27 alle ore 20.30, di nuovo a Trento. Chi supererà il turno troverà in semifinale la vincente di Civitanova-Monza, serie sullo 0-2 (domenica gara 2 nelle Marche). Gli altri due quarti di finale nella parte alta del tabellone sono Perugia-Verona (2-0) e Piacenza-Milano (2-1).