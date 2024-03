Il sipario della serie A1 si chiude sfidando Pinerolo

La prima avventura dell’Itas Trentino in Serie A1 femminile si concluderà oggi (domenica) con la trasferta sul campo della Wash4green Pinerolo. Le gialloblù, salutata la massima serie, cercheranno di chiudere nel migliore dei modi la propria stagione al cospetto però di una squadra particolarmente motivata e determinata a conquistare punti: le piemontesi infatti puntano a difendere il sesto posto dai possibili assalti di Roma, Vallefoglia e Casalmaggiore per garantirsi il miglior piazzamento possibile nel tabellone dei Playoff. Il fischio d’inizio del match, valido per la tredicesima ed ultima giornata del girone di ritorno di Regular Season del campionato di Serie A1 Tigotà, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming su Volleyball World Tv.

Mazzanti potrà disporre di tutte le effettive della rosa per la sfida del Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Probabile, come accaduto nelle ultime gare di campionato, che il tecnico operi qualche variazione nel sestetto di partenza delle gialloblù.

«Con la partita di domenica sul campo di Pinerolo si chiude una stagione per noi certamente difficile, - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Davide Mazzanti - ma continua un percorso in cui la visione di quello che vogliamo realizzare è il motore per riportare Trentino Volley in Serie A1».

Le avversarie

La Pallavolo Pinerolo ha ritrovato la Serie A nella stagione 2017/2018 grazie alla vittoria del campionato di B1. Nel 2021/2022 ha centrato il salto nella massima serie grazie alla vittoria nei Playoff di A2. Lo scorso anno, all’esordio in A1, ha ottenuto la salvezza grazie ad una splendida rimonta compiuta nella seconda parte di stagione. In estate, confermato in panchina il tecnico Marchiaro, si è mossa particolarmente bene sul mercato, rinforzandosi in ogni reparto. Tra i volti nuovi spiccano quelli della regista, ex Novara, Carlotta Cambi, della centrale Tessa Polder, dell’esperta laterale, già a Firenze e Scandicci, Indre Sorokaite, delle opposte Anett Németh e Maja Storck, giocatrici di qualità che hanno affiancato le confermate Moro, Akrari e Ungureanu. Migliore realizzatrice della squadra è Adelina Ungureanu con 285 punti, davanti a Sorokaite (278) e Akrari (274).