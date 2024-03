Marco Sinibaldi ricomincerà dalla serie B1

Ricomincerà dalla serie B1 il cammino di Marco Sinibaldi. L’ex allenatore della Trentino Volley femminile, silurato pochi giorni prima di Natale per fare spazio a Davide Mazzanti, si è infatti accordato con l’Altafratte, società padovana da poco retrocessa dalla serie A2 alla terza categoria nazionale ed intenzionata a ritornarci subito. Per l’allenatore romano si tratta di un bel salto all’indietro, visto nel ultime otto stagioni aveva sempre lavorato in A1 o in A2 da primo o da secondo a Olbia, Chieri, Montecchio Maggiore e Trento, ma è probabile che la scelta sia stata fatta alla luce di un programma societario ben definito, che molto spesso conta più della categoria.

Marco Sinibaldi, quindi, tornerà quasi sicuramente in Trentino da avversario di una delle nostre squadre che potrebbero affrontare la B1 nella prossima stagione, ovvero il Volano se non dovesse conquistarsi una clamorosa (e per ora economicamente impraticabile) promozione in serie A2 o l’Argentario se dovesse riuscire a qualificarsi per la post season, imporsi nei playoff e accettare la sfida di tornare in una categoria impegnativa come la terza nazionale.