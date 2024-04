Mercoledì sera il terzo atto dell sfida fra Trento e Milano

Mercoledì alla ilT quotidiano Arena si gioca gara 3 di Finale per il 3° posto dei Play Off Scudetto. Dopo la sconfitta rimediata sabato in Lombardia, l’Itas Trentino torna ad affrontare l’Allianz Milano di fronte al proprio pubblico. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT VBTV.

La formazione gialloblù ritrova il campo (tricolore) amico con l’obiettivo di guadagnare nuovamente il vantaggio nella serie, ora ferma sull'1-1, per alimentare le proprie chance di qualificazione alla Champions League. Le possibilità di riuscirvi passano anche dai progressi nel gioco che ora può essere di nuovo diretto in cabina di regia da Riccardo Sbertoli, recuperato a tutti gli effetti come ha dimostrato durante gara 2 a Milano.

«È una serie che vive sul filo dell’equilibrio come hanno dimostrato le prime due partite, decise solo per una manciata di punti al tie break; abbiamo meritato di vincere gara 1 e Milano ha fatto lo stesso in gara 2, giocando meglio di noi. – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli presentando l’appuntamento - In vista di gara 3 stiamo lavorando per aumentare la qualità del nostro gioco e migliorare le intese con il rientrante Sbertoli. Vogliamo il punto del 2-1; per farlo servirà vigore, determinazione e massima attenzione ai dettagli che, in gare decise da uno scarto minimo come queste, fanno la differenza. Mancano pochissimi giorni al termine della stagione, vogliamo essere competitivi e per farlo bisogna spendere ogni risorsa a nostra disposizione».

La squadra completerà la preparazione all’appuntamento con l’allenamento di questo pomeriggio e con quello di mercoledì mattina alla ilT quotidiano Arena, lamentando ancora l’assenza di Lavia (lesione di basso grado al retto addominale accusata all’indomani della conclusione della Semifinale Play Off con Monza). Sarà la partita numero 1.042 della storia maschile di Trentino Volley, la 46^ stagionale (bilancio di 34 vittorie e 11 sconfitte), la 480^ di sempre in casa dove solo in 100 casi è incappata nella sconfitta.

Gli avversari

L’Allianz Milano torna a Trento a sette giorni di distanza da gara 1 galvanizzata dalla vittoria, la prima stagionale contro i Campioni d’Italia, ottenuta sabato sera in casa che le ha consentito di riportare in parità la serie che assegna un posto nella massima competizione continentale. Per centrare l’accesso alla CEV Champions League (traguardo mai raggiunto prima nella storia del club) la squadra allenata da Roberto Piazza si affiderà ancora una volta alla coppia di palla alta composta da Ishikawa e Reggers (rispettivamente a segno 41 e 43 volte nelle prime due sfide della serie), ai muri di Loser e alla gestione del gioco del regista Porro, che proprio in gara 2 ha fatto registrare il suo miglior score personale di tutta la stagione: 7 punti, di cui quattro in battuta, uno in attacco e due a muro (fra cui quello che ha deciso il match, su Rychlicki).