Carlotta Petruzziello: «Quando andiamo sotto ci spegniamo»

La sconfitta casalinga al tie break con la quale il Rothoblaas Volano ha chiuso il girone di andata ha portato un punto nel paniere biancorosso, cioè quanto bastava per rimanere nella metà sinistra della classifica al giro di boa. Un risultato non certo disprezzabile, ma rimane l'amaro in bocca per le cinque sconfitte casalinghe. Ne abbiamo parlato con l'opposta Carlotta Petruzziello, la giocatrici più produttiva (223 punti), nel gruppo di Parlatini, fino a questo momento.