La gara di andata della prima fase dei playoff promozione non è andata, decisamente, come il Rothoblaas Volano si augurava. Nonostante la sconfitta, tuttavia, sul piano del gioco le biancorosse hanno dimostrato di potersela giocare alla pari e quindi di poter ribaltare la situazione in gara-2. A fine match abbiamo fatto il punto con la centrale Giulia Manetti.