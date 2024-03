Sofia Battistoni: «Ora dobbiamo difendere il primo posto»

Le quattro vittorie consecutive da tre punti conquistate nel mese di marzo hanno lanciato la Trentino Energie in vetta alla classifica, ora il compito delle argentelle è quello di difendere con i denti questa posizione fino alla fine della regular season. Sabato scorso hanno spazzato via il Bassano in 80 minuti di gioco, match al termine del quale abbiamo raccolto il commento del giovane libero marchigiano Sofia Battistoni.



