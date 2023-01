Champions League: la Trentino Itas attende il derby polacco

Se pensate che Trentino Volley e Kedzierzyn-Kozle si siano affrontate fin troppo spesso nelle ultime tre edizioni di Cev Champions League (due finali e un doppio scontro nella prima fase appena conclusa) mettete in conto che probabilmente si dovranno incontrare altre due volte qualora Sliwka e compagni dovessero vincere il derby degli ottavi di finale che li opporrà al Warta Zawiercie. Così è stato infatti composto il tabellone che porta alla finale del 21 maggio.

La conclusione della fase a gironi ha decretato i nomi delle undici formazioni qualificate, ovvero Jastrzebski Wegiel (1^ Pool A), Vfb Friedrichshafen (2^ Pool A), Halkbank Ankara (1^ Pool B), Berlin Recycling Volleys (2^ Pool B), Aluron Cmc Warta Zawiercie (3^ Pool B), Cucine Lube Civitanova (1^ Pool C), Tours Vb (2^ Pool C), Trentino Itas (1^ Pool D), Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (2^ Pool D), Sir Safety Susa Perugia (1^ Pool E), Ziraat Bank Ankara (2^ Pool E).

Come da nuovo regolamento, tutte le prime classificate dei cinque gironi accedono ai quarti di finale mentre le seconde e la miglior terza danno appunto vita a quattro ottavi di finale, in programma a febbraio.

Osservando il tabellone si nota subito che, qualora la squadra di Lorenzetti dovesse superare il quarto di finale battendo la squadra polacca che ci arriverà, poi in semifinale dovra vedersela nientemeno che con Perugia, che attende la vincente di Berlino - Ziraat Ankara. Anche in questo caso sarebbe la terza terza volta in tre stagioni che la Trentino Itas sfida gli umbri nel penultimo turno.