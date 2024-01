Questo pomeriggio alla ilT Arena l'Igor Novara di Akimova

Dopo la sconfitta maturata a Firenze, l'Itas Trentino femminile tornerà in campo domenica per ospitare alla ilT quotidiano Arena l'Igor Gorgonzola Novara in un match dall'elevato coefficiente di difficoltà, considerato che le piemontesi del coach trentino Lorenzo Bernardi occupano attualmente la quarta posizione in classifica a quota 39 punti. Il fischio d'inizio del match, valido per la quinta giornata di ritorno di Regular Season del campionato di Serie A1 Tigotà è previsto per le ore 18.30, con diretta televisiva su Sky Sport 1 e diretta streaming su Volleyball World Tv.

Oltre a Valentina Zago non sarà della partita nemmeno la centrale americana Madeleine Gates, che nel corso del match di Firenze ha riportato la lussazione della spalla sinistra e sarà costretta a rimanere ai box per almeno tre settimane. A referto invece la regista Martina Stocco, tornata disponibile già la scorsa settimana dopo l'operazione al menisco.

"Nell'ultima partita siamo riusciti a tenere il cambio-palla in modo costante per buona parte della gara. - dichiara l'allenatore dell'Itas Trentino, Davide Mazzanti - Stiamo lavorando per crescere ancora partita dopo partita e questo deve essere il nostro primo obiettivo. In fase break stiamo generando più occasioni, lo step che dobbiamo compiere ora è quello di riuscire a sfruttarle meglio".

Gli avversari

L'Agil Volley è divenuta nell'ultimo decennio una delle principali realtà del panorama nazionale femminile, conquistando uno Scudetto (nel 2016/2017) e una Champions League (nel 2018/2019), oltre a tre Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Wevza Cup e numerosissimi piazzamenti di prestigio. In estate la panchina è stata affidata a Lorenzo Bernardi, alla sua prima esperienza in ambito femminile. Diverse le novità nella rosa, dalla regista azzurra Bosio all'opposta russa Akimova, fino alle laterali Szakmary e Buijs, mentre sono state confermate le centrali Danesi e Chirichella e il libero Fersino. In classifica Novara occupa la quarta piazza a quota 39 punti, frutto di 13 vittorie e 3 sole sconfitte. Akimova è la migliore marcatrice della squadra con 343 punti, seguita da Caterina Bosetti con 192.