Madaleine Gates già ai saluti: sarà operata negli Stati Uniti

Finisce qui la brevissima avventura di Madeleine Gates all’Itas Trentino. La società ha infatti comunicato oggi che la centrale americana dovrà andare subito sotto i ferri e sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra, dopo il quale inizierà il percorso di riabilitazione seguita direttamente dallo staff medico della nazionale Usa.

Non c’è alcun motivo, quindi, perché rimanga a Trento, nella cui squadra ha potuto disputare appena tre partite ufficiali: quella dell’esordio contro Conegliano, quella esterna contro Milano e quella casalinga contro Casalmaggiore, totalizzando 31 punti, 20 dei quali in attacco, 5 a muro e 4 al servizio. Del match contro Firenze ha giocato solo un brandello del primo set, perché poi si è infortunata. Se si considera che dopo l’esordio era rimasta ai box tre mesi a causa di una distorsione ad un ginocchio che si era procurata inciampando al palazzetto, possiamo tranquillamente affermare che ha perso l’intera stagione, un po’ come è accaduto a Valentina Zago. Due titolari su sette non sono praticamente esistite. Davide Mazzanti nelle ultime otto giornate dovrà quindi scegliere fra Rossella Olivotto, Gaia Moretto e Giulia Marconato.