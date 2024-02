Anche Zago lascia Trento, al suo posto c'è Iris Scholten

Dopo Chiara Mason e Madeleine Gates anche Valentina Zago fa le valigie. Le due giocatrici straniere più sfortunate dell'organico allestito in estate dalla Trentino Volley per affrontare la serie A1 da questa settimana non fanno dunque più parte della rosa e soprattutto non sono più a libro paga della società. Non avendo praticamente mai messo piede in campo nell'intera stagione a causa di importanti problemi fisici, due defezioni che hanno penalizzato molto la squadra, sono state prematuramente liberate da ogni vincolo: la prima è tornata negli States, dove dovrà essere operata alla spalla sinistra, la seconda potrebbe chiudere la stagione in un team turco di serie A2, il KFC ladies Aras Kargo. Se così sarà significa che il suo percorso riabilitativo si è concluso positivamente e che sono intervenuti problemi di altra natura, come le reali possibilità di ritrovare posto in campo, a chiudere anzitempo la sua dimenticabile stagione trentina.

Se la centrale non è stata sostituita da alcuna atleta in entrata, dato che l'organico ne annovera comunque altre tre, l'opposta è stata rimpiazzata dall'olandese Iris Scholten, atleta ventitreenne reduce da un’esperienza nel campionato cinese con la maglia dello Shenzhen Zhongsa. L’attaccante di posto 2, originaria di Nijmegen, in passato ha militato nelle formazioni tedesche dello Straubing (nel 2020/21), del Vilsbiburg (dal 2018 al 2020) e del Münster (dal 2021 al 2023). Proprio nella sua ultima apparizione in Bundesliga (stagione 2022/2023) è risultata essere la miglior marcatrice del torneo, confermandosi martello di livello internazionale. Dal 2021 veste con regolarità la maglia della Nazionale olandese.

«Iris è un’atleta di valore che ci aiuterà in questo finale di stagione. - spiega Davide Mazzanti, allenatore dell’Itas Trentino - Ha appena terminato la sua esperienza nel campionato cinese e a Trento potrà contribuire a dare qualità e ritmo di gioco alla squadra».

«Terminata la stagione nel campionato cinese il mio primo desiderio era quello di tornare in Europa e potermi confrontare con un campionato prestigioso come quello italiano. - spiega Iris Scholten, nuova opposta dell’Itas Trentino - Sono davvero felice di aver ricevuto la proposta di un club importante come Trentino Volley e di poter concludere la stagione con la maglia dell’Itas Trentino. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, lo staff tecnico e societario e di iniziare a lavorare in palestra con le nuove compagne».

La scheda di Iris Scholten

Nata a Nijmegen (Paesi Bassi) il 15 novembre 1999

191 cm, ruolo opposto

2016/17 Talentteam Papendal Arhnem - Olanda

2017/18 Coolen Alterno - Olanda

2018/19 Rote Raben Vilsbiburg - Germania

2019/20 Rote Raben Vilsbiburg - Germania

2020/21 NawaRo Straubing - Germania

2021/22 USC Münster - Germania

2022/23 USC Münster - Germania

2023/24 Shenzhen Zhongsai - Cina