Memorial Brugnara, il programma completo del sabato

Prende il via nella giornata di oggi (sabato 2) la 18ª edizione del Memorial Mikael Brugnara, manifestazione riservata alle squadre maschili under 15 e organizzata dall’Argentario Calisio Volley. Sono 24 le squadre iscritte, divise in otto gruppi.

Domenica si disputeranno invece al mattino i quarti di finale (quelli fra le otto prime, quelli fra le otto seconde e quelli fra le otto terze classificate) e le semifinali (divisi in otto fasce), al pomeriggio tutte le finali: quella per il 1° e quella per il 3° posto si disputeranno al PalaBocchi rispettivamente alle 15.30 e alle 17.30.

Si comincia questa mattina con le partite della prima fase, articolate secondo questo calendario:

Girone A (Palestra di Cognola): Acv Miners - Powervolley Milano (ore 9), La Piave Volley - Powervolley Milano (ore 10.30), Acv Miners - La Piave Volley (ore 12)

Girone B (Palestra di Meano): Team San Donà - Vbc Calci (ore 9), Falconara - Vbc Calci (ore 10.30), Team San Donà - Falconara (ore 12)

Girone C (PalaBocchi a Trento): Sts Bolzano - Colombo Genova (ore 9), Vero Volley Monza - Colombo Genova (ore 10.30), Vero Volley Monza - Sts Bolzano (ore 12)

Girone D (Palestra del centro civico di Povo): Itas Trentino - Desio Brianza (ore 9), Avolley Schio - Desio Brianza (ore 10.30), Itas Trentino - Avolley Schio (ore 12)

Girone E (Palestra Solteri a Trento): Kioene Padova - Anderlini Modena (ore 9), Invicta Grosseto - Anderlini Modena (ore 10.30), Kioene Padova - Invicta Grosseto (ore 12)

Girone F (Palestra Pascoli a Gabbiolo di Povo): Powervolley Diavoli Rosa - Promovolley (ore 9), Volley Treviso - Promovolley (ore 10.30), Powervolley Diavoli Rosa - Volley Treviso (ore 12)

Girone G (Palestra Clarina a Trento): Lube Civitanova - Volley Prata (ore 9), Dianergy Montichiari - Volley Prata (ore 10.30), Lube Civitanova - Dianenergy Montichiari (ore 12)

Girone H (Palestra Schmid a Trento): Marino - Bologna (ore 9), C9 Arco Riva - Bologna (ore 10.30), Marino - C9 Arco Riva (ore 12)

Nella seconda fase, che si disputerà nel pomeriggio, le squadre torneranno in campo divise nuovamente in otto gruppi da tre, giocando alle ore 15.30, 17 e 18.30:

Girone 1 (Palestra di Cognola): prima girone C, seconda girone B, terza girone A

Girone 2 (Palestra di Meano): prima girone D, seconda girone C, terza girone B

Girone 3 (Palestra Clarina a Trento): prima girone E, seconda girone D, terza girone C

Girone 4 (Palestra Schmid a Trento): prima girone F, seconda girone E, terza girone D

Girone 5 (Palestra della Vela a Trento): prima girone G, seconda girone F, terza girone E

Girone 6 (Palestra del centro civico di Povo): prima girone H, seconda girone G, terza girone F

Girone 7 (Palestra di Sopramonte): prima girone A, seconda girone H, terza girone G

Girone 8 (Palestra Pascoli a Trento): prima girone B, seconda girone A, terza girone H