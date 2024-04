L'UniTrento Volley supera al tie break Montecchio

Sono servite oltre due ore di gioco all'UniTrento Volley per mantenere inviolato il fortino del Sanbàpolis e sbarazzarsi di un cliente particolarmente scomodo come il Sol Lucernari Montecchio Maggiore. Il recupero della ventiduesima giornata del campionato nazionale di Serie B, giocato ieri sera, ha infatti sorriso alla squadra Juniores di Trentino Volley, che è dovuta ricorrere al tie break per avere la meglio dei vicentini. I due punti conquistati oggi consentono di confermare la vetta della classifica del girone C, allungando a +3 sulla più immediata delle inseguitrici, Monselice, quando al termine della stagione regolare mancano solamente tre turni, da affrontare, peraltro, tutti di fronte ai propri tifosi.

Nel sofferto successo su Montecchio Maggiore, ottenuto in rimonta, spicca l'ingresso a gara in corso di Alessandro Bristot, al rientro dopo l'infortunio e decisivo soprattutto nella fase più concitata del quinto set (portano la sua firma l'attacco e l'ace del 17-15). Per lui 10 punti a referto, mentre il top scorer nella metà campo gialloblù è risultato l'opposto Brignach, a segno 21 volte (con 2 muri e 2 ace), ma una menzione particolare la merita anche Ceolin, protagonista di una prestazione molto positiva in prima linea (16 punti con il 46% a rete, oltre a 2 ace e un muro).

«Considero Montecchio una delle formazioni più attrezzate del nostro girone, più di quanto dica l'attuale classifica e per questo motivo temevamo in modo particolare questa sfida. - ha spiegato al termine del match l’allenatore dell’UniTrento Volley Francesco Conci - Sotto due set ad uno non era affatto semplice ribaltare l'esito della gara, i ragazzi invece sono stati bravi a ritrovarsi e cogliere un successo molto importante che ci consente di mantenere tre punti di vantaggio su Monselice e di poter affrontare con un pizzico di serenità in più le ultime tre gare di regular season. Ora avremo poche ore di tempo per recuperare le energie, visto che sabato saremo già in campo per ospitare il Valsugana Padova: abbiamo ritrovato anche l'apporto di Bristot, che nel finale di partita ha dato un contributo importante alla squadra».

L'UniTrento Volley tornerà in campo sabato 27 aprile per ospitare alle 20 al Sanbàpolis il Valsugana Volley Padova nella terz'ultima giornata di regular season.

Il tabellino completo