Fra le squadre trentine che partecipano alla B1 femminile il Rothoblaas Volano è senza dubbio quello che, in relazione all'organico di cui dispone, ha cominciato in maniera più complicata. Ad esserne stupiti non sono solo i tifosi, ma anche allenatore e giocatrici, come ci hanno raccontato la centrale Livia Tresoldi e il tecnico Luca Parlatini al termine del match di sabato contro Busnago.