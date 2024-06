L'UniTrento Volley chiude la stagione con un ko irrilevante

Priva di Pellacani (a Cavalese con la Nazionale Under 22) e con tanti titolari lasciati inizialmente a riposo, l'UniTrento Volley ha chiuso ieri sera il proprio cammino stagionale nel campionato di Serie B, perdendo in quattro set sul campo di San Mauro Torinese.

Il match, valido per la terza ed ultima giornata del girone C della terza fase dei Play Off Promozione, è stato infatti vinto da padroni di casa del Sant’Anna che, a di distanza di due settimane dal precedente confronto (a quei tempi atto conclusivo della prima fase), hanno bissato il 3-1 ottenuto in quel caso. Si è trattato di un confronto ininfluente ai fini dell’assegnazione della promozione in Serie A3 (pass già staccato mercoledì sera da Caronno), così l’allenatore Francesco Conci ha approfittato della situazione per offrire più spazio nella metà campo gialloblù a chi aveva sin qui avuto meno spazio durante gli otto mesi di percorso.

Dopo un primo set e mezzo difficile, gli universitari sono riusciti a vendere cara la pelle, vincendo il terzo set e cedendo solo ai vantaggi il successivo, anche grazie agli spunti a muro di Sandu e agli attacchi vincenti di Fedrici; sono stati proprio questi gli unici due giocatori trentini ad andare in doppia cifra (rispettivamente con 12 e 11 punti), ma nel corso della sfida è stato convincente anche l’apporto di Brignach (60% a rete) e Frassanella, entrati in corso d’opera.

«Abbiamo offerto una buona seconda parte di un match in cui avevamo deciso di operare un turnover ragionato. – ha dichiarato nel post partita l’allenatore Francesco Conci - Peccato solo non essere riusciti a portare la sfida al tie break, visto che non abbiamo capitalizzato almeno un paio di occasioni per modificare un risultato che non era determinante. Abbiamo comunque affrontato l’impegno con serietà, offrendo spazio a tutti gli effettivi, cosa che mi sembrava corretta, tenendo conto che questa è stata l’ultima partita di questo ciclo per il gruppo».

Con questo incontro si chiude ufficialmente la stagione 2023/24 del Settore Giovanile di Trentino Volley, capace di conquistare tre titoli regionali (Under 17, Under 14, Under 13, Under 12 4x4) e di vincere la regular season del girone C del campionato nazionale di Serie B proprio con l’UniTrento Volley.

