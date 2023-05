Non appena Riccardo Sbertoli ha messo terra l'ultimo pallone di gara-5 della finale scudetto per l'Itas Trentino e tutto il popolo gialloblù è iniziata la grande festa per il quinto scudetto.

Con questa videoclip vogliamo farvi rivivere le emozioni che hanno attraversato tutte le persone presenti alla Blm Group Arena. È la nostra cartolina dedicata al quinto scudetto dell'Itas Trentino.