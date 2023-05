Stefano Saja, un addio con tante immagini da conservare

Quella affrontata mercoledì 10 maggio a Montichiari è stata l'ultima partita di Stefano Saja alla guida dell'Itas Trentino. Nonostante la promozione conquistata sul campo, missione completata proprio in gara-2 sul campo della Banca Valsabbina Brescia, il tecnico milanese sarà sostituito. La notizia è nota da tempo ed infatti nel frattempo ha potuto accasarsi a Macerata, una piazza che ambisce a tornare subito nella massima serie, ma questo non altera più di tanto l'anomalia della vicenda.

Questa che abbiamo realizzato a Montichiari è dunque la sua ultima intervista in veste di tecnico della Trentino Volley, nella quale ci racconta cosa conserverà gelosamente nei propri ricordi di questa breve ed entusiasmante esperienza.