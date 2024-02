Mercoledì sera con la Lube alla ilT Quotidiano Arena

Si gioca interamente nella giornata di domani, mercoledì 14 febbraio, l’ottavo turno del girone di ritorno di regular season SuperLega Credem Banca 2023/24. Dopo tre settimane di attesa, l’Itas Trentino maschile scenderà in campo di nuovo di fronte al proprio pubblico, ospitando alla ilT quotidiano Arena di Trento la Cucine Lube. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30; diretta su RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

I Campioni d’Italia affrontano la prima partita casalinga di febbraio, sfidando la squadra che ha conteso loro l’ultimo scudetto sino a gara 5. Il doppio 3-0 esterno ottenuto nella prima parte del mese ha consentito ai gialloblù di guadagnare un importante margine sul secondo posto in classifica (ancora occupato da Perugia, ora distante otto punti) e di potersi avvicinare alla fase finale della stagione regolare con ancora maggior serenità e consapevolezza dei propri mezzi.

«La gara contro Civitanova è da sempre un classico d’alta classifica del campionato italiano. - ha così presentato l’incontro l’allenatore Fabio Soli - La Cucine Lube grazie ai tanti successi ottenuti nell’ultimo periodo è pienamente in corsa per la conquista almeno del terzo posto in classifica ed in Champions League ha staccato il biglietto per i quarti, vincendo con ampio anticipo il proprio girone. Per questi motivi ci attende quindi un incontro che mi aspetto molto combattuto, al cospetto di una formazione ricca di talento e che, come tale, può rendere la vita difficile a qualsiasi avversario. Dal canto nostro siamo contenti di poter tornare a giocare di fronte al nostro pubblico, sicuri che il supporto dei nostri tifosi ci potrà garantire una bella spinta propulsiva. L’appuntamento necessiterà di una prestazione determinata, di qualità e continua in tutti i fondamentali».

Il tecnico trentino non ha particolari problemi di formazione: per il match di mercoledì avrà solo l’imbarazzo della scelta, potendo contare sui tradizionali sette titolari ma anche tutti gli altri componenti della rosa, alcuni di questi apparsi in ottima condizione già sabato scorso a Catania (D’Heer, Magalini e Acquarone). La preparazione alla partita verrà ultimata con gli allenamenti di questo pomeriggio e con quello di rifinitura di mercoledì mattina. In tale circostanza Trentino Volley disputerà la partita numero 1.024 della sua storia maschile, la ventottesima della stagione 2023/24 in cui sino ad ora ha raccolto ventitré vittorie; undici di queste sono casalinghe. In campionato l’imbattibilità dura da nove partite e da poco più di due mesi. L’ultimo ko è infatti datato 10 dicembre 2023 a Modena.

Gli avversari

Forte di sei vittorie nelle sette partite già giocate nel girone di ritorno (unico ko a Perugia) e di sedici punti raccolti sui ventuno disponibili nella fase discendente della regular season, la Cucine Lube Civitanova si presenta a Trento per cercare di proseguire il suo momento positivo in campionato e per alimentare ulteriormente la possibilità di agganciare al terzo posto Piacenza. Il ritardo rispetto a tale piazzamento in classifica ora è di una sola lunghezza, ma con la possibilità di giocare lo scontro diretto con la Gas Sales Bluenergy domenica prossima di fronte al proprio pubblico. La squadra di Blengini nell’ultimo periodo ha dovuto anche fare a meno di un pezzo da novanta nel proprio roster come Zaytsev, che nel match casalingo vinto in tre set con Modena ha accusato una lesione muscolare di secondo grado all’adduttore lungo della coscia destra. Il tecnico marchigiano ha quindi offerto spazio in posto 4 a Bottolo, che con Nikolov forma una diagonale di martelli di assoluta prospettiva; il giovane bulgaro è il quarto schiacciatore del campionato per media ponderata. L’elemento più in forma del roster biancorosso risponde al nome di Chinenyeze; il centrale francese si sta confermando attaccante di primo livello grazie anche ad una intesa ormai perfettamente rodata col regista De Cecco. Le statistiche, infine, confermano il grande apporto offerto dall’opposto Lagumdzija nel corso della regular season: sesto bomber, settimo battitore e tredicesimo blocker del torneo.