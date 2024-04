Al termine di gara-2 della semifinale scudetto, vinta dall'Itas Trentino per 3-1 sul campo di Monza, abbiamo raccolto i commenti dell'allenatore gialloblù Fabio Soli e del libero Gabriele Laurenzano, soddisfatti per il risultato, ma prudenti in merito all'esito della serie.



