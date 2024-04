C'è un libero bolzanino nei programmi dell'Itas Trentino

Mentre il contingente delle squadre che affronteranno il prossimo campionato di serie A2, con la fine dei playoff promozione vinti a sorpresa dal Talmassons, si è allargato a 15 squadre, annoverando, oltre alla Trentino Volley, Futura Busto Arsizio, Messina, Macerata, Albese, Cremona, Mondovì, San Giovanni in Marignano, Montecchio, Offanengo, Brescia, Lecco Picco, Olbia, Melendugno e Costa Volpino, alle quali si dovranno aggiungere le cinque promosse dalla serie B1 o quelle che ne rileveranno il titolo, si va definendo l’organico della squadra gialloblù che dovrà provare a riconquistare la massima serie.

In assenza di notizie ufficiali, detto della probabile conferma della centrale Giulia Marconato e delle due palleggiatrici finite nel mirino del diesse Duccio Riparsarti, ovvero Vittoria Prandi e Ilaria Batte, una presenza regionale dovrebbe garantire il ruolo del libero, visto che tutto lascia pensare che a coordinare la seconda linea gialloblù sarà la bolzanina Silvia Fiori. Nata nell’agosto del 1994 ed impegnata fra serie A1 e A2 dal lontano 2010, rappresenta senza dubbio un profilo di alto livello per la categoria, esattamente come lo sarebbe Vittoria Prandi, campionato in cui ha militato nella stagione passata con la maglia della Tecnoteam Albese, capace di conquistare i playoff promozione grazie ad un ottimo quinto posto nel girone A e poi di chiudere la pool al sesto posto, prima delle escluse dai playoff.

Silvia ha già giocato per una stagione a Trento, ovvero nella Trentino Rosa allenata da Orlando Koja che si piazzò al quarto posto in B1 nella stagione 2012-2013. Nata pallavolisticamente nel Neugries, prima aveva maturato un’esperienza biennale a Pavia nella squadra di serie B con qualche apparizione nel team di A1. Lasciata la società del presidente Roberto Postal, ha disputato due stagioni in serie A2 con il Risarcimento Vicenza, poi uno alla Beng Rovigo sempre in A2, per spiccare il volo e maturare l’esperienza più importante della sua carriera, sul piano tecnico, a Conegliano, dove è stata la vice di Monica De Gennaro per due stagioni.

Le annate che l’hanno fatta maturare in campo, prendendosi le proprie responsabilità, sono state le tre successive a Pinerolo in serie A2, dove indossò anche per la prima volta la maglia numero 3, che da allora non ha più abbandonato: una pool salvezza (nella stagione interrotta per il Covid-19) e due pool promozioni chiuse al sesto e al quinto posto i risultati in crescendo del club piemontese, che stava cominciando mettere la A1 nel mirino. Nella stagione 2021-2022 arriva la chiamata di Fabio Bonafede per tornare in serie A1 con la maglia della neopromossa Vallefoglia, stagione in cui veste i panni di vice di Giada Cecchetto, giocando quindi poco, anche nelle due sfide con la Delta Informatica, che chiuse all’ultimo posto la regular season. C’è ancora la massima serie nel suo destino la stagione successiva, per la prima volta di Macerata in A1, stagione terminata con una retrocessione. Poi il passaggio alla Tecnoteam Albese nella primavera scorsa.

Silvia, parallelamente alla pallavolo, porta avanti gli studi alla facoltà di Biologia di Milano. Conseguita la laurea Triennale sta ora studiando per completare il corso magistrale.