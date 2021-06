Alessandro Acuti promosso in A2 a Motta di Livenza

Dopo due belle stagioni in serie A3 con l'UniTrento Volley per il centrale bolzanino della Trentino Volley Alessandro Acuti arriva il momento di fare le valigie e mettersi alla prova in una categoria superiore. La società di via Trener lo ha infatti ceduto in prestito all’HRK Motta di Livenza, team che ha conquistato la promozione in serie A2 imponendosi i playoff.

Il prestito di Acuti al club trevigiano fa seguito alla conferma del prestito di Lorenzo Codarin a Cuneo, un altro centrale del vivaio gialloblù. I due si incontreranno quindi da avversari.