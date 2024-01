Alessandra Mistretta: «Migliorare senza guardare la classifica»

Nelle ultime due partite Davide Mazzanti l'ha lanciata in campo nello starting seven e il giovane libero siciliano, formatosi nella cantera del Volleyrò, si è giocato bene le proprie carte. D'altronde se l'Itas Trentino vuole dare un significato all'ultima parte di questa stagione, dare spazio alle atlete di prospettiva per guardare avanti può essere uno degli obiettivi più significativi. Dopo la partita di ieri contro Novara abbiamo quindi chiesto alla giocatrice trapanese Alessandra Mistretta di analizzare i temi del match e fissare degli obiettivi per quel che rimane del torneo.



