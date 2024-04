Domani alla ilT Quotidiano Arena l'ultimo atto fra Itas e Monza

Si gioca domenica 14 aprile a partire dalle ore 18 alla ilT quotidiano Arena di Trento la quinta e decisiva sfida della serie di Semifinale Play Off Scudetto fra Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza. A tre giorni da gara 4 in Brianza, che ha riportato in parità le sorti del confronto, si torna quindi in campo nell’impianto di via Fersina per la partita che assegnerà alla vincente l’accesso alla Finale. Diretta su RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT VBTV.

I gialloblù si trovano di fronte all’ennesimo appuntamento da dentro o fuori della loro stagione: per continuare la corsa che porta allo scudetto serve infatti una vittoria, che consentirebbe di centrare la decima Finale Play Off della storia societaria. Giocare lo spareggio di fronte al proprio pubblico offrirà un piccolo ma importante vantaggio, che la squadra di Fabio Soli proverà a sfruttare per ottenere il punto della vittoria.

«Tutto quello che è successo nelle prime quattro partite della serie era prevedibile. – ha spiegato l’allenatore dell’Itas Trentino presentando l’appuntamento - Non ci siamo esaltati dopo il vantaggio conquistato dopo le prime due gare, così come ora che siamo 2-2 nella serie non ci disperiamo. Il pensiero è rivolto unicamente a gara 5, ad affrontarla con serenità e determinazione di fronte al nostro pubblico. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e di avere a disposizione quanto necessario per poterci giocare le nostre chance fino all’ultimo punto. Sicuramente sarà una partita carica di emozioni per la posta in palio, il nostro compito sarà quello di scegliere bene le cose utili per noi, in modo da offrire la migliore prestazione possibile».

Per gara 5 il tecnico gialloblù potrà contare sull’intera rosa di quindici giocatori; anche Sbertoli sarà nuovamente inserito a referto, come accaduto giovedì a Monza. Trentino Volley in questa occasione disputerà la 154ª partita nei Play Off Scudetto della sua storia riferita al settore maschile; bilancio: 91 vittorie e 62 sconfitte.

Nell’arco delle sue venti precedenti partecipazioni ai Play Off Scudetto, Trentino Volley ha già disputato diciotto partite di spareggio, simili a quella che l’attende domenica, vincendone dodici (l’ultima il 17 maggio 2023 in casa contro Civitanova per gara 5 di Finale). Fra le mura amiche il bilancio di questo tipo di incontri parla di undici vittorie in dodici match, con Piacenza che è stata sin qui l’unica avversario ad espugnare il PalaTrento (gara 5 di

Finale 2009). Il risultato verificatosi più spesso è stato il tie break: sette volte sue diciotto, con tre vittorie gialloblù; prima di quella in corso, le edizioni dei Play Off in cui Trentino Volley aveva giocato lo spareggio in Semifinale erano 2011, 2015, 2017, 2018, 2022 e 2023.

Gli avversari

La Mint Vero Volley Monza ritorna a Trento per la quarta ed ultima volta in questa stagione con l’obiettivo di vincere per il secondo turno consecutivo gara 5 di spareggio in trasferta, come già accaduto con Civitanova nei quarti di finale. Il club brianzolo andrà a caccia della qualificazione alla prima finale scudetto della sua storia, eventualmente la terza stagionale dopo quelle giocate in Challenge Cup e Coppa Italia.

Nei due precedenti partite stagionali in Trentino una vittoria in quattro set (19 novembre), una in tre (31 marzo) e una sconfitta al tie break (7 aprile).